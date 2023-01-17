GÜNDEM KIBRIS - Canlı Aktarım

Genel kurulda ilk gündem dışı konuşmayı, 'Elektrik Kesintileri' konusunda CTP Milletvekili Salahi Şahiner gerçekleştirdi.

Şahiner, Santralde arızaların yaşanmasının normal olduğunu, normal olmayanınsa arızalar nedeniyle elektrik kesintisine gidilmesi olduğunu kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın dünkü 'artık elektrik kesintisi olmayacak' açıklamasını da değerlendiren Şahiner, 'bu konudan anlayan insanlar size gülüyor' dedi.

Şahiner, 'Ülkedeki tetikçiler, kabloyla elektrik getirilmesi konusunda beyanatlar verdiler, ölüyü gösterip sıtamaya razı olmak gibi...' ifadelerini kullandı.

"AKSA'yla yeni sözleşme, yeni vurgun demek"

Aksa'ya yıllardır servet ödendiğini kaydeden Şahiner, 15 yılda Aksa'nın 350 milyon dolar kira geliri elde ettiğini belirterek, 'şu an gene AKSA ile sözleşme imzalanmasından bahsediliyor' dedi. Yeni sözleşme ile yeni bir vurgun planı yapıldığını söyleyen Şahiner, " Bu vurgunun karşılığını Kıbrıs Türk halkı ödeyecek" diye konuştu.

"Kablo ile elektrik getirilecekse, mahkemeye başvuracağız"

Kabloyla elektrik getirilmesi konusunda açıklamalarda bulunan Şahiner, 'kabloyla elektrik gelecek de fiyatlar ucuzlayacak söylemleri yalandır. Bunun ucunda büyük bir rüşvet ve vurgun vardır. Bunun bedelini de halk ödeyecek. Bunu hayata geçirmeye çalışmayın, mahkeme ile karşınıza çıkarız' dedi.