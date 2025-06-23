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Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Şahiner, “15 Mayıs 2024 tarihinde geçen Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilen tüzükle birlikte madde 194’e dayanarak değişiklik yapılıyor ve antrepolardan vergisiz satış mağazalarına aktarılan yabancı malların Sif kıymeti üzerinden alınan yüzde 10’luk vergi 100 kat azaltılarak yani bir yılda neredeyse 30 milyon Türk Lirası maliyenin kasasının zarara sokarak böyle bir karar alınıyor. Bunu da Gümrük ve İstihdal Yasası’na dayandırıyor” diye konuştu.

Berova: Vergi açısından bir alan ortaya çıkarsa bunu kullanmaktan çekinmeyiz

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Salahi Şahiner’e yanıt verdi.

Berova, şunları kaydetti:

‘Hangi hükümet dönemidir bilmiyorum ancak Ercan Devlet Havalimanı özelleştirilmesine çıkıldıktan sonra bu özelleştirme kapsamı ile birlikte orada Duty Free satış yapanların ödedikleri kiranın takribi olarak yarısı devletin hazinesine girmektedir. O dönemki hükümet ilgili madde ile ilgili olarak yüzde 10’luk olan kısmı yüzde 0’a çekmiştir. Uygulama bu şekilde devam ederken teknik arkadaşlarımız yüzde 0 olmasının yasaya uygun olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Yasaya uygun olabilmesi için konu Bakanlar Kurulu’nda tartışılmış ve bu oran üzerinden yapılan değişiklikle birlikte yasaya uygun hale getirilmiştir. Yani sıfır alınan bir oran binde 1’e çıkarılmıştır. Bu da 30 milyon bir kayıp anlamına gelmemektedir. Bu konuyla ilgili teknik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuyla ilgili vergi açısından herhangi bir alan ortaya çıkarsa da bu alanı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi buradan ifade etmek isterim”