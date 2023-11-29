Lefke'de 29 Eylül-17 Kasım tarihleri arasında, bir banka tarafından, uluslararası havale yapmak amacıyla kullanılan para gönderme sistemi üzerinden, bilişim verileri kullanılarak dolandırıcılık yapılması ve sahte banka ödeme emri düzenlenmesi şüphesiyle tutuklanan 4 kişi mahkemeye çıkarıldı.