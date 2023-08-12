Polis, 10 Temmuz tarihinde, C.Z.(E-33) ve F.Ç.(E-30)’nin dolandırmak kastıyla bir şirket tarafından C.Z. adına ciro edilmiş 40 bin TL meblağlı çek yaprağını renkli fotokopi çekerek sahtelediğini ve 2 Ağustos’ta bozdurmak amacıyla bankada görevli memura verdiğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor

Bafra’da bir iş yerinde çalışan U.B.(E-35), E.E.(E-22) ve K.T.(E-22)’nin bu yılın mayıs-ağustos aylarında iş yerinden 134 meyveli birayı çaldıkları, salı günü ise barda içki satarak temin ettikleri 2 bin 300 nakit parayı teslim etmediği tespit edildi.

Polis, E.E. ve K.T.’nin tutuklandığını, U.B.’nin ise aranmakta olduğunu bildirdi.

Nisan ayında Göçmenköy’deki iş yerinin kasasından para çalan şahıs ileri soruşturmada tespit edildi

Polis Basın Subaylığı, Göçmenköy’de oto-lastik servisi dükkanının nisan ayında arka kapısı açılarak girilmesi ve kasa içerisinde bulunan 18 bin 320 TL’nin çalınması olayına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, zanlının iş yeri çalışanı A.Y.(E-29) olduğunun tespit edildiğini ve şahsın tutuklandığını bildirdi.

Soruşturma devam ediyor.