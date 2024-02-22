Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden sahte diploma skandalına ilişkin bir açıklama yaptı.

Akansoy, "Sahte diploma skandalı konusunda yürütülen soruşturma kapsamı üst düzey bürokrat ve siyasileri de içerecek şekilde genişlemektedir. Bu olay, içinde bulunduğumuz yozlaşmanın önemli bir göstergesidir. Elbette masumiyet karinesi çerçevesinde dikkatli olmak ve soruşturmanın tamamlanması ile yargının vereceği kararı beklemek gerekir" ifadelerini kullandı.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, "Bu devam ederken özellikle CTP’nin önerisi ile Mecliste Kurulan YÖDAK ve Yüksek Öğretim Kurumarının denetlenmesi ile ilgili kurulan komitenin çalışmalarını titizlikle ve yaygın bir şekilde sürdürmesi aynı anda da adli makamlar tarafından yürütülen bu soruşturmanın daha geniş bir alanı kapsaması gerektiği açığa çıkmıştır" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu yönde devletin denetim mekanizmalarının etkin çalışmadığını, gerekli denetim iradesinin ortaya konulmadığını, toplumunda herkesin bildiği konuştuğu konuların üzerine gidilmesi gerektiğini her platformda dile getiren bizler, süreci dikkatle izlemeye, gerekli uyarıları yapmaya ve kamu yararı çerçevesinde siyasi tavır almaya devam edeceğiz. Özellikle YÖDAK ve Eğitim Bakanlığının yetki, görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi, iki kurum arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi ve özellikle YÖDAK’ın daha etkin bir yapıya kavuşturulması için her türlü girişimde bulunacağımızı belirtmek isterim."