Polis, Ekim 2025 ile Nisan 2026 tarihleri arasında, KKTC'de ikamet eden ve sürüş ehliyeti bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında sahte olarak düzenlenen sürüş ehliyetlerini KKTC'ye getirerek Girne'de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz ettiklerini tespit etti. Zanlıların, bu sahte belgeleri tedavüle sürerek KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesini sağladıkları, bu yolla sahtekârlıkla kayıt yaptırıp maddi menfaat elde ettikleri belirlendi.

Soruşturmanın ilk aşamasında olayla bağlantılı 17 kişi tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 31 yaşındaki A.H. de 6 Temmuz 2026 tarihinde gözaltına alındı.

Polis, "resmi sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, sahtekârlıkla kayıt ve para temini" suçlarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.