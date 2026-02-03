Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, 15 Aralık 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında muhtar S.Ö, eşi K.Ö ve A.Y.A dahil 29 kişinin tutuklanıp, teminata bağlandığını söyledi. Polis, A.Z'nin oğlu M.B'ye çalışma izni çıkarabilmek için diğer oğlu M.B ile birlikte Muhtar S.Ö, eşi K.Ö ve A.Y.A'ya 300 dolar vererek, sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi temin ettiklerini söyledi. Polis, kira sözleşmesinin Lefkoşa Vergi Dairesine onaylatıldıktan sonra, sahte ikametgah belgeleri Polis Muhaceret Şubesine tedavüle sürüldüğünü ve çalışma izin işlemlerinin sahte kira sözleşmeleri ile işleme alındığının tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 50'er bin TL nakit teminat bir kefilin 800'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme ayrıca tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat vücut yapmalarına emir verdi.