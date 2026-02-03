Gündem Kıbrıs Özel Haber

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Meclis’ten geçen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı Gündem Kıbrıs’a değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, “Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği yasası var ve 10 taneden fazla işçi çalıştıran her işletme iş güvenliği uzmanı ile çalışmak zorundadır. İş yerlerinde iş kazalarına karşı gerekli eğitimler veriliyor ve gerekli önlemler alınıyor. İş güvenliği yasası kapsamında sorumluluklarını yerine getiren iş yerleri ve direktörlerin yaşanan kazalarda yasaya uygun olarak gerekli tedbirleri almışsa doğrudan sorumlu tutulmaması gerekirdi. Bazı iş yerlerinde 1-2 çalışan var. Buralarda iş sağlığı ve güvenliği konusundaki denetimler ve yaşanan kazalarda sorumlular kim olacak? Uygulama doğru değildi. İş sahiplerinin kelepçeli olarak mahkemeye çıkarılması doğru değildi. Yasanın meclisten geçmesini olumlu karşıladık. Bizler kimsenin canına zarar gelmesini istemiyoruz. Ancak gerekli tedbirler alındıktan ve görev sorumlulukları belirlendikten sonra bunun doğrudan sorumlusu iş sahibi veya direktör değildir” diye konuştu.