Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz olayla ilgili bulguları aktardı. Akdeniz, huzurda bulunan zanlı U.S.E'nin 30 Ocak 2026 tarihinde saat 17:15 raddelerinde Lefkoşa’da Ercan Havalimanı Kale - 8 isimli kontrol noktasında X - ray cihazına kontrol için bırakmış olduğu siyah renk ceketi içerisinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 1 adet 9 mm çapında MKE ibareli canlı mermi tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından kendisinden izahat istendiğinde söz konusu mermiyi Türkiye'de askerlik görevini yerine getirmekte olduğu sırada komutanının verdiğini ve cebinde unuttuğu yönünde ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, ayrıca merminin balistik incelemeye gönderildiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.