Polisten edinilen bilgilere göre, S.Ö. (E-46), K.Ö. (K-42) ve A.Y.A. (K-57), Lefkoşa’da Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adresini kullanarak, bu adreslerde ikamet etmedikleri halde sahte kira sözleşmeleri ve sahte ikametgâh belgeleri düzenledi. Söz konusu sahte belgelerin, farklı şahısların yardımıyla çeşitli kişiler adına hazırlandığı, kira sözleşmelerinin Vergi Dairesi’nde, ikametgâh belgelerinin ise Polise ibraz edilerek tedavüle sürüldüğü belirtildi.

Bu yöntemle, ilgili şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasının sağlandığı ve mağdurlardan sahtekârlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları para temin edildiği tespit edildi. Meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen Q.A. (E-42), A.A. (E-19), G.R. (K-28), R.J. (E-26), M.Y. (E-24), M.P. (E-23), G.H. (E-40), G.S. (K-45), N.B. (K-35), H.H. (E-42), E.S. (K-40) ve G.M. (K-39) ile birlikte tüm zanlıların daha önce tutuklandığı bildirildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu tespit edile