Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis huzurda bulunan zanlı Ö.D'nin “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlın Ö.D'nin 2023 yılı Mart-Haziran tarihleri arasında Lefkoşa’da müstahdemi olduğu iş yerine ait tahsil etmiş olduğu ve müşterilere verdiği 93632, 94051, 94430, 94440, 94443, 94450, 94861 nolu tahsilat makbuzlarının köklerine faklı isimler ve miktarlar yazmak suretiyle sahteleyerek ve yine tahsilat makbuzu vermeden tahsil etmiş olduğu paralarla birlikte toplam 63 bin 967 TL’yi Arnet Ltd’e teslim etmeyerek sirkat ettiği yönünde aleyhine şikâyet yapıldığını söyledi.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ve akabinde sözlü beyanlar yaptığını bu beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini, konu paraları tahsil ettiği iddia edilen işyerlerinden ifade temin edilmesi gerektiğini belirtti. Polis soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.