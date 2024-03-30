Girne'de meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Dilek olayla ilgili bulguları aktardı. Dilek huzurunda bulunan zanlı K.K'nin Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 29 Mart 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Girne'de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren "Grand Pasha Casino" isimli işletme içerisinde, Girne'de sakin zanlı K.K'nin konu gazinoda müşteri olarak bulunduğu bir esnada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 1 adet MB24413708C seri numaralı 50 Amerikan Doları'nı kasaya verip, tedavüle sürdüğü tespit edilerek konu para emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının alınan derdest emri gereği tutuklandığını ve yine ayni gün zanlının ikametkahında Girne kaza mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında bir arama yapılmış ve kanunsuz herhangi bir seye rastlanmadığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan yine Girne'de meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.U mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Dilek olayla ilgili bulguları aktardı.

Dilek, huzurdaki zanlı Y.U'nun "Sahte Para Tasarrufu ve Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis zanlının 25 Mart 2024 tarihinde saat 01:30 raddelerinde Girne'de, Yıldız Sokak üzerinde faaliyet gösteren "Viva Casino" isimli işletme içerisinde. Lefkoşa da sakin zanlı Y.U'nun konu gazinoda müşteri olarak bulunduğu bir esnada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 40 adet 50 lik banknot tan oluşan MB 24416213 C,MB 24413472 C,MB 24413878 C.MB 24415550 C.MB 24414997 C,MB 24413088 C,MB 24413502 C.MB 24415299 C.MB 24415764 C,MB 24414585 C, MB 24414971 C,MB 24414334 C,MB 24415849 C,MB 24414041 C.MB 24415870 C,MB 24414495 C,MB 24412961 C.MB 24416027 C,MB 24415302 C,MB 24415159 C,MB 24415523 C,MB 24413308 C,MB 24416285 C,MB 24415215 C,MB 24415479 C,MB 24413960 C,MB 24412844 C.MB 24414650 C,MB 24412418 C,MB 24415264 C.MB 24413996 C.MB 24412870 C,MB 24412448 C,MB 24415458 C,MB 24416318 C,MB 24413743 C.MB 24415048 C,MB 24412967 C,MB 24412558 C,MB24412310C seri numaral Moplam 2000 Amerikan Dolarını kasaya verip, tedavüle sürdüğünün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis konu paraların emare olarak zapt edildiğini ve zanlının ikametgahında yapılan aramada 20 adet 100 dolar toplam 2000 dolarlık banknot daha tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, bulunan paraların sahte olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyerek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.