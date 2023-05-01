Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emin Günal, zanlı S.M'nin "Sahte Davranışla Kayıt Temini" meseleleri ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28.04.2023 tarihinde saat 17.30’da GKRY’ de sakin S.M'nin (E-31, İşletmeci, Rusya) kullanımında bulunan ve henüz yasal kayıdı bulunmayan BMW 5.23 d marka salon araca sigorta çıkarabilmek amacıyla, üzerine 2014 model Mercerdes-Benz A Class marka salon araca ait olan KU14YFS numaralı plakayı takıp, Capital İnsurance isimli Sigorta Şirketinde görevli çalışanlara sahte davranışla kendi aracının plakası olduğunu beyan edip bir aylık sigorta çıkarttığını anlattı.

Polis, zanlının 30.04.2023 tarihinde saat 13.20 raddelerinde alınan bilgi üzerine Metehan Kara Giriş Kapısından GKRY’ye çıkış yapacağı bir sırada tespit edilerek yapılan soruşturmada tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını ve aracın da emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada söz konusu aracın GKRY’de yasal bir kaydının olmadığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Motorlu Araçlar Mukayyitliği'ne kaydının yaptırılmadığı, söz konusu aracı kendisine bir arkadaşının getirdiği, tasarrufunda sadece gümrük ve rıhtım belgelerinin olduğu ve bunu bildiği halde de KKTC'ye söz konusu araç ile geçmek için Capital Insurance isimli sigorta şirketine aracın üzerinde takılı olan KU14YFS numara ve harfleri üzerinden bir sigorta çıkarttırdığını sözlü olarak beyan ettiğini anlattı.

Polis memuru Emin Günal , söz konusu aracın üzerindeki plakanın resmi site olmayan "Vehicle Smart Car Check" ve "Basic Vehicle Spec" isimli programlara girildiğinde aracın üzerindeki plakanın esasen 2014 model Mercedes marka araca ait olduğunun öğrenildiğini ve bu bağlamda zanlının kullanımında bulunan BMW marka aracın emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının aleyhinde KKTC'ye girerken çıkarmış olduğu sigorta poliçesine ilişkin sahtekarlıkla kayıt temini suçuna methaldar olup olmadığını ilişkin bir ileri tahkikat başlatıldığını anlattı. Polis, söz konusu emare aracın GKRY'ne yurt dışından getirilmesine ilişkin gerçekte bir gümrük kaydının bulunup bulunmadığı, motorlu araçlar kaydının olup olmadığı, geçerlilik arz eden bir sigorta poliçesine sahip olup olmadığı ve gerek GKRY gerekse KKTC sınırları dahilinde resmi kamnu yollarında yasal olarak kullanılıp kullanılmadığı araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, yine söz konusu aracın gerçekte hangi İngiliz plakası altında kayıtlı olduğunu yönelik bir tahkikat yapılması gerekmektiğini söyledi. Polis, söz konusu aracın çalıntı olup olmadığı ve GKRY'de bu beyana ilişkin soruşturma altında olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis, piyasa değeri 35.000 Sterlin yani 856 bin Türk Lirası civarında olan söz konusu are aracın neden ve niçin GKRY' de kayıt yaptırılmaksızın bu şekilde KKTC'ye getirildiği, sigorta şirketinin aracın koçanını görmeksizin neden araca resmi bir sigorta poliçesi düzenlediği konusunda salimiyet içeren bir tahkikat yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.Polis, bu safhada alınması gereken ifadeler, temin edilmesi gereken belgeler bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde bu hususlara olumsuz yönde etkileyeceğinden ötürü ve bu iddiların araştırılması için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.