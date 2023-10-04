Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak oolis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı.

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Polisin soruşturması devam ediyor.