Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak oolis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak oolis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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