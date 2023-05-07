“Sahte Evrak Düzenleme” ve “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan zanlı C.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, “Sahte Evrak Düzenleme” ve “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis dün saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’ta sakin C.A’nın kullanımında bulundurduğu MZT 837 plakalı araca ait sahte olarak kendi adına düzenlediği 503833 numaralı sözde 1 yıllık geçerliliği olan Capital Insurance sigorta poliçesini KKTC’ye geçmek için görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, adı edilen zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, şeker hastası ve hamile olduğunu beyan edip, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.