KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, 2006 yılında dönemin CTP hükümeti tarafından bir kamu bankasından borç karşılığında Teknecik Santralindeki 60 Megawatt'lık iki ünitenin ipotek verildiğinin ortaya çıktığını açıkladı.

"Santrali ipotekten kurtaracağım"

Başkan Paşa "Teknecik'teki 60 Megawatt'lık iki ünite ipotek edilmiş ve karşılığında kredi alınmış. Bu bir akıl tutulmasıdır. Şu anda hala ipotek geçerli. Bir kamu bankasına 1.5 milyon Dolar borç vardır. 3 Ayda bir de 41 bin Dolar faiz ödeniyor. Bu da ayda yaklaşık 300 bin TL demek oluyor. Bu para halkın parasıdır. Santral stratejik bir kurumdur. Bunu nasıl ipotek edersin? Bu nasıl siyasal düşüncedir, nasıl bir mantıktır?" diyerek borcu ödeyip santrali ipotekten kurtaracağını kaydetti.

Haber - Kaynak : Kıbrıs Gazetesi