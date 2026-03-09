Bunlar da ilginizi çekebilir

Ordu'nun Ünye ilçesinde de geçtiğimiz ay sahile, İnsansız Hava Aracı (İHA) parçası vurmuştu.

ORDU'DA DA İHA BULUNMUŞTU

Plajda, güvenlik amaçlı 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak emniyete alındı. Ekipler, bölgede incelemelerine ve çalışmalarına devam ediyor.

S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde üzerinde pervanesi bulunan ve İHA olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi.

