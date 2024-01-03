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Rayo Vallecano bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Getafe ise 26 puanda kaldı.

Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen milli futbolcu Enes Ünal, bu maçla birlikte sahalara geri döndü. Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Enes, yaklaşık 7,5 ay sonra ilk kez süre aldı.

Getafe'de 40. dakikada Juanmi Latasa, 50. dakikada Mason Greenwood, 70. dakikada ise Damian Suarez kırmızı kart gördü.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 47. dakikalarda Sergio Camello kaydetti.

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