Anma törenine; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı vekili ve Genel Sekreteri Erkut Şahali, bazı bakanlar, UBP ve CTP’li milletvekilleri, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan ile Salih Miroğlu’nun ailesi, sevenleri ve aile dostları katıldı.

Dua okunmasıyla başlayan törende daha sonra sırasıyla aileyi temsilen Salih Miroğlu’nun yeğeni Dr. Düriye Deren Oygar, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, CTP Genel Başkanı Vekili ve Genel Sekreteri Erkut Şahali ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Miroğlu’nun kabrine karanfil bırakıldı.

- Oygar

Anma töreninde ilk konuşmayı aileyi temsilen Salih Miroğlu’nun yeğeni Dr. Düriye Deren Oygar yaptı.

Oygar, konuşmasında dayısı Dr. Salih Miroğlu’nun siyasi, mesleki ve aile hayatından bahsetti.

Miroğlu’nun çocukluğundan itibaren içindeki insan sevgisiyle hareket ettiğini belirten Oygar, bunu hayatının odak noktası haline getirdiğini ifade etti.

“Miroğlu’nun, çocukluk günlerinden itibaren edebiyata, şiire, politikaya ve kitaba olan sevgisini, biz ailesi olarak biliyoruz.” diyen Oygar, yıllarca her konuda kendini geliştirdiğini kaydetti.

Miroğlu’nun hayatına giren her insana “pozitif yönde dokunmuş biri” olduğunu dile getiren Oygar, hiçbir zaman kavgayı seven biri olmadığı belirtti.

- İzcan

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, bugün Salih Miroğlu’nun aralarında ayrılışının 20’nci yılı olduğu belirterek, “Hedeflerini tamamlayamadan aramızdan ayrıldı. Onu saygıyla ve özlemle anıyoruz.” dedi.

Miroğlu’nun dürüst ve açık sözlü biri olduğunu ifade eden İzcan, kendisini Kıbrıs Türk toplumunun varlığını, geleceğini ve çözüme inanan biri olarak tanıdıklarını kaydetti.

Miroğlu’nu saygıyla andıklarını dile getiren İzcan, kendisine olan sevgi ve saygılarının her geçen gün arttığını kaydetti.

“Onu her zaman hatırlayacağız.” diyen İzcan, kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diledi.

- Şahali

CTP Genel Başkanı vekili ve Genel Sekreteri Erkut Şahali de, Miroğlu’nu şahsen tanıma fırsatı bulmamasına rağmen, kendisini çok iyi tanıdığını dile getirdi.

“Benim mensup olduğum siyasi çevrede, benden büyükler, zamanın bir anında kendisiyle birlikte yol aldı. Sonra bu yolculuk karşı karşıya devam etti.” diye konuşan Şahali, ancak samimiyet ve güvenin hiçbir zaman eksilmediğini kaydetti.

Salih Miroğlu’nun yaptıklarıyla, söyledikleriyle ve inandıklarıyla saygılarını kazanmış çok önemli bir siyasetçi olduğunu ifade eden Şahali, uzlaşı kültürünü yaşam biçimi haline getirmiş ve bu çerçevede çaba sarf eden biri olduğunu söyledi.

Şahali, 20 yılın ardından böylesi bir sevgiyle yad edilen Miroğlu'nun anısı önünde, saygıyla eğildiğini dile getirdi.

- Savaşan

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da, “Her ölüm aslında erkendir ama bazı ölümler toplumda da çok erken oluyor maalesef...” diye konuştu.

Miroğlu'nun efsanevi genel sekreterlerden biri olarak adını en üstte yazdırmış biri olduğunu aktaran Savaşan, onun eskiden yaptıklarını, yeni siyasetçiler olarak her zaman örnek aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini ifade etti.

Mirasını ileriye taşımak için canla başla çalıştıklarını kaydeden Savaşan, “Aslında bu yarım kalmışlığı, bizler tamamlamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Savaşan, “Salih Miroğlu'nun başkanlık yolculuğu devam etseydi, neler yapılabileceği partimizde her zaman konuşula gelmiştir.” dedi.

Savaşan, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in rahatsızlığından dolayı anma törenine katılamadığını da belirtti.

- Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, Salih Miroğlu’nun yaşamı süresince her zaman çok çalıştığını ve bu toplumu çok sevdiğini söyledi.

“Kıbrıs Türk siyasi hayatının belki bir bölümü, çok da gurur duyacağımız kısımlardan oluşmuyor. Ama gurur duyacağımız ya da övüneceğimiz bazı kısımlar varsa, işte o kısımlarda Miroğlu'nun çok büyük emeği var.” ifadelerini kullanan Erhürman, onun idealleri uğruna verdiği ve göze aldığı mücadeleyi bildiğini kaydetti.

Erhürman, Miroğlu’nun hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesle konuşabilmeyi, kucaklayabilmeyi ve herkesi içtenlikle sevebilmeyi başarmış biri olduğunu ifade etti.

“Bu hepimizin örnek alması gereken bir haslettir ve onun bize en önemli mirasıdır, diye düşünüyorum.” diyen Erhürman, bu mirasa sahip çıkmak için de ne gerekiyorsa yapmak durumunda olduklarını aktardı.

Erhürman, Miroğlu'nun anısı önünde bir kez daha saygı, sevgi ve özlemle eğildiğini dile getirdi.