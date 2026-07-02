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Patlamanın kafe içinde hasara yol açtığı ve güvenlik güçlerinin olay yerinin etrafında bir kordon oluşturduğu belirtiliyor.

Kafe, başkentin hareketli ticaret merkezinde, Hicaz tren istasyonuna ve El-Marjah Meydanı'na yakın konumda bulunan Adalet Sarayı'nın yanında yer alıyor.

Al Jazeera'nin Suriye Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre patlamada en az 16 kişi yaralandı. Yetkililer patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlk belirlemelerde 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Devlet televizyonu ise olayın bir bombanın patlaması sonucunda gerçekleştiğini duyurdu.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre patlama Şam'ın Hicaz bölgesinde yaşandı.

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