Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor. Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda, geçtiğimiz yıl düzenlenen Artvin'de 41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde rakiplerini yenerek boşboğa olan 7 yaşındaki 850 kilogramlık ‘Vefa’ isimli boğa bir başka boğacıya satıldı. Özgür Kamil Koçer ve Hakan Koçer’e ait boğa, 500 bin lira karşılığında, Bursalı işadamı Uğur Yıldız ve Artvinli iş adamı Haluk Koçer’e satıldı.

“BOĞACILIK BİR TUTKU”

Boğayı satın alan ortaklardan Haluk Koçer yaptığı açıklamada, “Boğa kardeşime aitti. İş adamı Uğur Yıldız’la birlikte 500 bin liraya satın aldık. Bizim için maddi değeri dışında, asıl olan tutku. Asırlardır devam eden boğacılık geleneği bizim yaşam tarzımız. Maliyetler çok fazla, çiftliğimde 18 hayvan var. Yıllık maliyetleri oldukça fazla ama bu bir tutku bunsuz da yapamıyoruz. Vefa’nın yaz boyu bakımları yapıldı, bir haftadır güreşler için hazırlıklara başladık. Kilosu oturduğu zaman Şubat ve Mart aylarında ise idmanlara başlarız. Gelecek festivallerde yerimiz alacağız. Oldukça iddalıyız Vefa artık genç değil deneyimli bir boğa. Kolay kolay güreşlerde pes etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Boğa sahiplerinden Zeki Koçer ise, “Geçtiğimiz yılın şampiyonu, emeğimizin karşılığını aldık. Çiftliğimizde şampiyon olan boğalarımız oldu ama Vefa’nın şampiyonluğu başka güzel oldu. Kafkasör’de birinci olmak, çok değerli bir şey. Hayvanları sevmedikten sonra bu iş yapılmaz. Seveceksin, bir çocuk gibi bakacaksın. Bana göre değerinin altında satıldı, Vefa, şampiyon boğa bence daha çok değere sahip” dedi.

VEFA’NIN HEYKELİ YAPILIYOR

Öte yandan Kafkasör Yaylası'ndaki boğa güreşleri arenasının mülkiyetini satın alan Artvin Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez kendi mülkü adı alında festivali organize etti. Bu nedenle festival öncesi başboğa unvanı alan boğanın heykelini yapma kararı alındı. Vefa’nın heykel yapımı devam ederken, tamamlandığında Kafkasör’de yerini alacak.