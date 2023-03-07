Voleybol Federasyonu'nun organizasyonuyla birer set gösteri maçı şeklinde yapılacak maçlarda sporcular, "şampiyon melekler" tişörtleri giyecek ve maçın ardından Denktaş ailesi adına merhum Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş kupaları takdim edecek.

Kupalar maçtan sonra Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdürü'ne verilecek.

-Yaşanan depremin ardından finaller ertelenmişti

Şubat ayı içinde oynanması planlanan 11. Rauf Denktaş Kupası Finalleri, Türkiye’de yaşanan depremden dolayı ertelenmişti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına düzenlenen kupanın finalleriyle ilgili KKTC Voleybol Federasyonu, kulüpler ve Denktaş’ın ailesiyle yapılan görüşmelerin ardından finallerin yarın gece yapılması kararını almıştı.

Birer set gösteri maçı şeklinde yapılacak maçlarda sporcular şampiyon melekler tişörtleri giyecek ve maçın ardından Denktaş ailesi adına merhum Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş kupaları takdim edecek.

Kupalar maçtan sonra Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdürü'ne takdim edilecek.

-Karanfiller şampiyon meleklerin mezarlarına bırakılacak

KKTC Voleybol Federasyonu’ndan elde edilen bilgiye göre, maç girişinde seyircilere verilecek karanfiller maç bitiminde saha içine atılacak ve sonunda toplanarak, şampiyon meleklerin mezarlarına bırakılacak.

Bu yıl KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 14 yaş grubu voleybol ligi de Melekler Ligi olarak anılacak.