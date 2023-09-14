Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Günkut Ajans işbirliğinde 36’ıncı Miss Kuzey Kıbrıs 2023 ve 25’inci Bay Kuzey Kıbrıs 2023 organizasyonlarının tüm davetiye geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne takdim edildi.

‘Güzellikleri Yaşa ve Yaşat’ ilkesi ile 1984 yılında başlayan ve '40 Yılın Yarışması' olarak adlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 2023 ve 1995 yılından günümüze, çeyrek asrında, Kuzey Kıbrıs’ın ilk sosyal sorumluluk ve farkındalık yarışması olarak gerçekleşen Bay Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmaları finali 31 Ağustos 2023 gecesi The Arkın İskele’de görkemli taç giyme töreni ile gerçekleşmişti.

Organizasyonun bilet gelirlerinden elde edilen 71 bin 600 TL şampiyon meleklerin isimlerinin yaşatılması maksadıyla Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne takdim edildi.