Şampiyon Melekler'in anılarının yaşatılması amacıyla kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, bu yönde çalışmalar sergiliyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz gün de Perşembe pazarında stand kurarak kermes düzenleyen dernek üyeleri ve gönüllü kişiler, yaptıkları tatlı ve tuzlu yiyeceklerin satışını gerçekleştirdi.

Kermese ilgi oldukça büyüktü.

Etkinlik sırasında BRT’ye konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyesi Nafi Çetintaş, Gazimağusa da gerek Şampiyon Melekler'in aileleri gerekse gönüllü kişilerce bu tür etkinlikleri yaptıklarını, bu sayede hayatını kaybeden gençlerin adlarını yaşatarak teselli olduklarını söyledi ve etkinliklerden elde edilen tüm gelir ile başta okul kompleksi olmak üzere çeşitli projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

BRT