Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti. Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı.

Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç kırmızı kart gördü. Günay'ın yerine üçüncü kaleci Batuhan Şen oyuna dahil oldu. Şen Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

Maçı 4-1'lik farklı skorla Samsunspor kazandı. Sarı kırmızılı ekip bu skorla 74 puanda kaldı ve şampiyonluk turunu erteledi. Galatasaray, yeni haftada evinde Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyon olacak.

Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu kutlamak için Samsun deplasmanında 3 puan aradı.

