Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Antalya’da düzenlenen U9 Antalya Cup turnuvasının ikinci gününde oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyon oldu.

Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken akademi takımı, elde ettiği bu başarıyla disiplinli çalışmanın ve doğru vizyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. Küçük yaş grubunda sergilenen oyun ve karakter, kulübün geleceği adına umut verdi.

Akademi yetkilileri, hedeflerinin sürdürülebilir başarı yakalamak ve üst seviyeye oyuncu kazandırmak olduğunu vurgularken, bu şampiyonluğun bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

Elde edilen bu anlamlı başarı, kulüp camiasında büyük gurur ve sevinç yarattı.