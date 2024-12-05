Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe harika bir kulüp, çok büyük bir camia. Transfer kolay olmadı. uzun süre Acun Bey'le kontak halindeydik. Sonrasında hocamız Jose Mourinho ile bir görüşmemiz oldu. Bu konuşmalar esnasında kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Ben daima seçimlerimi kalbimle yapmaya çalışırım. Bunda da aynısı oldu. Başka takımlardan da teklifler aldım ama iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum." dedi.

''Beni gerçekten çok istediler''

"Acun Ilıcalı ile yaptığımız konuşmalarda çoğunlukla uçaktaydı. Futbol büyük bir iş. Burada hissettiğiniz şeyler çok önemli Fenerbahçe'nin bu konuşmalar sırasında ne kadar büyük bir camia olduğunu hissettim. Aile olma kavramı her kulüpte olacak bir şey değil. Seçimimi yaparken insanların sizi sevmesi, sizin için uğraşması önemli faktördü. Taraftarlarımız için oynamanın ne kadar özel bir his olacağını düşünüyordum çünkü beni gerçekten çok istediler."

Galatasaray'ın teklifi oldu mu?

"Bunu konuşmayı çok sevmiyorum ama Galatasaray ile bir görüşmemiz oldu. Ben her kulübe saygı duyuyorum ama burada olduğum için çok mutluyum."

''Her zaman hakemlere saygı duyan bir insanım''

"Trabzonspor maçından sonra fikirlerimi beyan etmiştim. Her zaman hakemlere saygı duyan bir insanım. Çünkü zor bir iş yapıyorlar. Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Ben hakemlere saygı duyuyorum. Size karşı bir şey yapıldığında mutlu olmazsınız. Genel anlamda hakemler için iyi şeyler söylerim. Kimse mükemmel değil. VAR devreye girdiğinde sürekli oyun duruyor. Oyunun sürekli durması, kararların geç verilmesi tempoyu sürekli azaltıyor."

''Mourinho harika bir teknik adam''

"Jose Mourinho özel biri. Böyle bir hocanın sizi arayıp istemesi çok önemli. Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi buydu. Kazanmak isteyen ve azimli bir futbolcuyum. Jose Mourinho da zaten öyle biri. Umarım birlikte başarılı oluruz. Kendisi harika bir teknik adam. Onunla olduğumuz için mutluyuz. İletişimi güçlü, atmosferi nasıl yönetmesini iyi biliyor. Oynamayan oyuncuları da hazır tutuyor. Herkes takıma yardım etmeye hazır."

Beşiktaş derbisi yorumu

"İlk maçım Galatasaray'a karşıydı ve o hafta ilk haftamdı. Ne kadar önemli bir derbi olduğunu anlamıştım. Stadyuma vardığımda taraftarlarımız stadyumu doldurmuştu ve harika bir atmosfer vardı. Beşiktaş maçının önemini biliyoruz. Cumartesi günü bu derbiyi oynayacağız. Beşiktaş iyi durumda olmasa da kaliteli oyunculara sahip. İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Herkese saygı duyoruz."

Van Bronckhorst sözleri

"Son zamanlarda Van Bronckhorst ile konuşma imkanım olmadı. Feyenoord’da birlikte çalıştık. Kendisi çok iyi bir teknik adam. Ondan da çok şey öğrendim. Eğer Beşiktaş’ta kalsaydı ona karşı iyi bir meydan okuma olabilirdi. Güzel bir rekabet oluşabilirdi. Onun adına üzgünüm. Kendisi iyi bir hoca ve iyi de başladı. Sonrasında neden görevine neden son verildi bilmiyorum. Son haftalarda iyi sonuçlar almamışlardı ama bu futbol. Belki biraz daha zaman verilseydi kendisine farklı bir sonuç çıkacaktı. Beşiktaş şu anki konumda bitirmeyecektir sezonu. Futbolda böyle değişiklikler olur. Kendisine başarılar diliyorum umarım yakın zamanda kendisi de yeni bir yerde çalışır."

28 yaşındaki futbolcu "Hedefim burada kazanabildiğim kadar kupa kazanmak. Şampiyonluk elde etmek için savaşacağız. Ben buraya uyumaya, tatil yapmaya gelmedim. Taraftarlarımızı mutlu etmeye, ligi kazanmaya geldim. Avrupa’da da başarı istiyoruz.'' sözlerini kullandı.

Amrabat, "Fenerbahçe şu an favorilerden biri değil bana göre. Güçlü takımlar var. Avrupa’da sessiz bir şekilde ilerlemek, sürpriz yapmak anlamlı olacaktır. Bir rüyamız var, neden olmasın…" dedi.

''Taraftarlarımız müthiş bir atmosfer oluşturuyor''

''Bana göre Manchester United’ın atmosferi harikaydı, 80 bin insan tribünleri dolduruyordu. Her ne kadar Kadıköy’de 50 bin olsa da 80 binden fazla ses çıkıyor. İki statta da atmosfer harika. Taraftarlarımız müthiş bir atmosfer oluşturuyor. Bu atmosferde oynamayı seviyorum."

Faslı futbolcu, "Elimde sihirli bir değnek olsa Savaşı durdurmak isterdim. Herkes aynı, herkes eşit. Herkes huzur içinde birlikte yaşayabilir. Filistin’de olanlar gerçekten korkunç. İnşallah bu olan zulüm durur ve en hızlı şekilde barış gelir. Bunun için Allah’a her gün dua ediyorum. Çok fazla çocuk acı çekiyor orada, inşallah en kısa zamanda barış hakim olur." dedi.