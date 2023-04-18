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Maliye Bakanı Alişan Şan, enflasyonda yavaş yavaş dinginleşmeye gidildiğini kaydetti.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Alişan Şan, yıl sonuna kadar enflasyon rakamlarının kabul edilebilecek noktalara gerileyeceğini kaydetti.

Şan şöyle devam etti:

"Fakirleşme diyorsunuz. Merkez Bankası verilerine göre Aralık 2022'de kredi kullanımı bir önceki yılın aynı ayına göre döviz bazında düşüş gösterirken, aynı tarihlerde Türk Lirası kredi kullanımında büyük bir yükselme kaydedilmiştir. Bu da tüketicinin Türk Lirasına eğilimini göstermektedir.

"Ülkede fakirleşme yoktur"

Şan, fakirleşme olduğu savunulurken, mevduatlara da bakılması gerektiğini belirterek, "791 milyon Dolar olan Dolar mevduatları 1 milyar doların üzerine, 675 milyon Euro olan Euro mevduatları 839 milyon Euro üzerine, 1 milyar 600 kusur olan sterlin mevduatları 1 milyar 900 kusur üzerine ve 16 milyar TL olan Türk Lirası mevduatların da 18 milyar TL'ye yükselmiştir' diye konuştu.

Enflasyonla karşı karşıya olunduğunu belirten Şan, "ancak bu rakamlara göre ülkede fakirleşme var diyemezsiniz" diye konuştu.