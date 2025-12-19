Kimliği bilinmeyen kişiler tarafından dün Gavriil’in evine muhtemelen maytap olduğu düşünülen patlayıcı maddeler atıldığını yazan Alithia gazetesi, saldırı sonucunda evde maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

Saldırı esnasında Gavriil, eşi, çocukları ve torunlarının evde olduğunu bununla birlikte kimsenin yaralanmadığını yazan gazete, Gavriil’in patlamanın ardından iki motosiklet sesi duyduğunu söylediğini iletti.

Gavriil’in polisi olaydan haberdar ettiği ve polisin olayı araştırmak için olay yerine gittiği kaydedildi.

- - Cinayete kurban giden Dimosthenus’un yakın çalışma arkadaşının iş yerine saldırdı

Gazetede yer alan başka bir haberde ise Güney Kıbrıs’ta geçen ekim ayında cinayete kurban giden Stavros Dimosthenus’un yakın çalışma arkadaşı ve tanınmış yabancı uyruklu iş adamına kısa bir süre içerisinde ikinci kez saldırıda bulunulduğu haber verildi.

İş adamı ve ailesine ait 4 aracın kısa süre önce kundaklandığını anımsatan gazete, iş adamına ait olan Yermasoya’daki içki satış mağazasının da dün sabaha karşı kundaklandığını belirtti.

Dükkânın girişinin ateşe verildiğini ve itfaiye tarafından büyümeden söndürülen yangın sonucunda dükkânda maddi hasar meydana geldiğini yazan gazete, polisin olayı araştırdığını ekledi.

Gazete işadamının ismine yer vermezken, Politis Rus işadamının isminin Dimitri Punin olduğunu yazdı.