Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Kurumu’nun dün yayımladığı verilerin, 2024 yılında kayda geçen ciddi suçların sayısında, 2023 yılına göre artış olduğunu gösterdiğini yazdı.

Habere göre, 2024 yılında 5 bin 942 ciddi suç ihbarında bulunulurken, bunlardan 5 bin 900’ünün gerçek oldukları tespit edildi.

Gazete, 2023 yılı için ise bu rakamların 5 bin 653 ihbar ve 5 bin 30 gerçek ihbar şeklinde kayda geçtiğini vurgularken, işlenen suçlarda ise ilk sırayı yüzde 31,8 oranıyla “mala karşı işlenen suçların” oluşturduğunu aktardı.