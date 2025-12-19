Politis’in haberine göre, avukatı tarafından sunulan yeni serbest bırakılma talebinde Künzel’in, tutukluluğunun haksız olduğu, 17 aydır cezaevinde tutulması ve Rum Merkezi Cezaevi’ndeki mevcut durumu (tutuklular için ayrı yer olmadığından tutukluların yükümlüler ve ağır ceza mahkumlarıyla bir arada kalması) gibi gerekçelere yer verildi. Davanın kısa sürede tamamlanmasının öngörülmediği ve en az 6 ay daha süreceği de gerekçelere eklendi.

İddia makamı ise, Künzel’in tutukluluk halinin sona ermesi için gerekli şartlar oluşmadığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Künzel'in, dünkü duruşmasında, tutuklunun ifadesi alınırken anayasal haklarının ihlal edildiği ve yapılan incelemede önceki kararın yasa dışı olduğuna hükmedildiği gerekçesiyle, sorgulamada alınan ifadesinin mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceği ele alındı.

Mahkeme, Rum polisinin elinde, Künzel aleyhine araştırılan suçlarla ilgili internette açık kaynaklardan elde edilmiş yeterli veri bulunduğuna hükmetti. İddia makamından, sorgu ifadesinde, daha önce yasadışı alındıklarına hükmedilen soru-cevapların çıkarılmasını emreden mahkeme bir sonraki duruşmanın 5 Ocak’ta yapılmasına karar verdi.