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Açıklamada, “Kalkınma Bankası kaynaklı işletme ve ekipman kredisi çerçevesinde verilecek kredi, 1 yıllık ‘nefes alma’ süresi ardından geri ödenmeye başlayacak ve vadesi 5 yıl olacak.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sanayicilerin desteklenmesine yönelik Kalkınma Bankası ve KTSO arasında 27 Şubat'ta imzalanan Sanayi Destek Kredisi protokolünün yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle ekonomik ve finansal zorluk yaşayan sanayicilerin zorluklarının hafifletilmesine, rekabet güçlerinin artırılmasına ve üretim kapasitelerinin desteklenmesine yönelik hazırlandığı belirtildi.

Kalkınma Bankası ve KTSO arasında 27 Şubat'ta "Sanayi Destek Kredisi" protokolü imzalanmıştı

KTSO’dan yapılan açıklamada, güncel sanayi sicil raporu olan ve kredilerle ilgilenen üyelerin, 31 Temmuz tarihine kadar KTSO’ya ön müracaatlarını yapmaları gerektiği duyuruldu.

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