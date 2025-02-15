Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Şubat 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "67414" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.

8 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL

8 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 17 Şubat 2025 Pazartesi tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.