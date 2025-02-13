Santorini ve çevresindeki deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Yunanistan, olağanüstü hal ilan edilen Santorini çevresindeki deniz tabanına yoğunlaştı. Santorini'de ve çevresinde denizaltında gaz çıkışı süren volkanların varlığı biliniyor. Deprem fırtınası sırasında yapılan ölçümler, "kaldera" adı verilen, volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşmuş yer şeklinin kaymaya başladığını gösteriyor.

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas , 2024 yılı ağustos ayınan bu yana, bu tabanın 4 santimetreye kadar yükseldiğini kaydetti. Ayrıca uzmanlar, Kalderanın doğuya doğru yaklaşık 6 santimetre yatay hareket ettiğini gözlemlediler. Ganas, "Bu bir teşvikin sonucudur. Şimdilik endişe verici olduğunu söyleyemem çünkü 2011-2012'de de aynı şeyi gördük ve ardından herhangi bir patlama yaşanmadı. Ama bu önemli bir değişim ve bunu takip etmemiz gerekiyor" dedi.

Bu değişimlerin magmanın mantodan kabuğa, oradan da Nea Kameni'nin altında ve Nea Kameni ile Oia arasında 3 km derinlikte bulunan magma odasına yükselmesinin bir sonucu olduğuna yönelik tahminler var.

Bir başka Yunan bilim insanı,

Kostas Synolakis, Santorini'de volkanik bir patlamanın mümkün olduğunu ancak bunun çok büyük bir güçte olmayacağını söyledi. "Yaz aylarından itibaren Kaldera bölgesinde zeminde deformasyon başladı. Ayrıca Kolumbo'da deniz tabanından çıkan gazlar da var. Bunlar sismik titreşimler ve volkanik sıvıların yüzeye doğru hareketiyle birleşince volkanik bir patlama mümkün oluyor, ancak çok büyük bir güce sahip olmuyor." açıklamasını yapan Synolakis, bu bölgede, veri toplayan 4 adet ölçüm cihazının bulunduğunu, ancak bilim camiasının bunlara ulaşamadığını da belirtti.

Santori yakınlarındaki Kolumbo denizaltı volkanının patlaması, büyük bir tsunami dalgası yaratabileceği gibi, çıkan zehirli fazların çevre adalarda ölümlere neden olabileceği belirtiliyor.