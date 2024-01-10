Lefkoşa’nın köklü ailelerinden Sanver ailesi, açılışı yarın yapılacak olan Dr. Suat Günsel Camii’nin park yerinin izin alınmadan kendi arsaları üzerine yapıldığı gerekçesiyle Günsel ailesini dava etmişti.

Konuya ilişkin Ahmet Sanver'den bir açıklama geldi.

Sanver, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın Doğu Üniversitesi’nin içerisinde bulunan Suat Günsel ve Günsel ailesi tarafından yapılmış olan Camiinin açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın teşriflerini öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın ülkemize her gelişi Sanver Ailesi için mutluluk kaynağıdır. Caminin Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açılışına elbette bir sözümüz yoktur.

Öte yandan anılan caminin de içerisinde bulunduğu arazinin bir kısmına ilişkin Yakın Doğu Üniversitesi Şirketi ile yargıya intikal etmiş bir anlaşmazlığımız vardır. Adı geçen şirket haklarımızı ihlal etmiştir. Yargı önünde haklılığımız nihai kararla da ispat edilecektir."