Haravgi gazetesi, “Dromolaksia-Meneu” (Mormenekşe-Menevi) bölgesinde tespit edilen yeni vakalarla birlikte salgının endişe verici boyutlara ulaştığını ve şu anda 49 çiftlikte şap hastalığına yakalanan hayvanlar bulunduğunu yazdı.

Gazete, yetkililerin Avrupa Komisyonu’nun önerdiği tedbirleri uygulamaya, temas takibi yapmaya, numune almaya, laboratuvar testlerine, itlaflara ve aşılamalara devam ettiğini kaydederken, Larnaka’da yapılan itlaf işlemlerinde yağışlı hava nedeniyle güçlükler yaşandığını belirtti.

Şu ana kadar yaklaşık 26 bin 800 küçükbaş hayvan ile bin 742 büyükbaş hayvanın itlaf edildiğini yazan gazete, çiftliklerde bulunan küçükbaş hayvanların yüzde 98’i ile büyükbaş hayvanların yüzde 72’sinin aşılandığını kaydetti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın elinde ikinci doz aşılama için az sayıda aşı bulunduğunu; ancak nisan ayı başına kadar 500 bin doz aşı daha tedarik edilmesinin beklendiğini belirtti.

-Hayvan sermayesinin yüzde 5,5’i kaybedildi

Öte yandan Politis gazetesi ise, şap hastalığı yüzünden Güney Kıbrıs’taki hayvan sermayesinin yüzde 5,5’inin halihazırda kaybedildiğini ve bu orana domuzların dahil olmadığını yazdı.

Gazete, Paskalya yortusu öncesinde yaşanabilecek kırmızı et sıkıntısının önüne geçilebilmesi için yetkililerin bir dizi istişarede bulunduğunu ve hastalığın bulaşmadığı çiftliklerden et tedarikinin tartışıldığını kaydetti.