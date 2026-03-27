Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu, Genel Başkan Celal Bayar’ın önerisiyle görevlendirme gerçekleştirdi. Yapılan görevlendirme sonucu oluşturulan liste oy birliğiyle onaylandı.

Toplantıda ayrıca Tüzük Değişikliği Komitesi de oluşturuldu.

Görevlendirme sonucunda; Celal Bayar Genel Başkan, Çetin Serez Genel Başkan Yardımcısı, Yılmaz Hakverdi Genel Sekreter, Mustafa Efe Genel Sekreter Yardımcısı, Erdoğan Balcılar Genel Sayman, Mustafa Balcıoğlu Genel Sayman Yardımcısı, Ahmet Duman Sosyal İşler Sorumlusu, Hulağü Aytaçoğlu Sosyal İşler Sorumlusu Yardımcısı, Erkay Kanak Tesis ve İşletmeler Sorumlusu, Mehmet Dinçer Dağlıkoca Tesis ve İşletmeler Sorumlusu Yardımcısı, İlker Züğürt Milli Günler ve Törenler Sorumlusu, Erol Işık Milli Günler ve Törenler Sorumlusu Yardımcısı, Sadık Arık Üyelik İşleri Sorumlusu, Özker Saraç Üyelik İşleri Sorumlusu Yardımcısı, Hüseyin Cahit Çakır Basın-Yayın Sorumlusu, Hüseyin Yaratan Dış İlişkiler Sorumlusu, Soner Çuvalcıoğlu Vakıf İşleri Sorumlusu, Derviş Coşkuner Vakıf İşleri Sorumlusu Yardımcısı olarak belirlendi; Yusuf Özsoylular, Reşat Karabetça ve Işılay Arkan faal üye, Hüseyin Sarıkamış ise hukuk işlerinden sorumlu faal üye olarak görevlendirildi.