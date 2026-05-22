Limasol’a bağlı Pahna’da şap hastalığı konusunda yaşanan gerginlikler bugünkü Rum basınında yer aldı.

Filelefheros gazetesi, “Şap Hastalığı Konusunda Pahna’daki Gerginlik Kontrol Dışı” başlıklı haberinde Limasol’a bağlı Pahna’da, “Prastio-Pahna” yolu üzerinde, dün aralarında “Hayvan Besicilerin Sesi” örgütü üyelerinin de bulunduğu bir grup hayvan besicilerinin, şap hastalığı görülen hayvanların itlaf edilmesine ilişkin Veterinerlik Dairesi’nin bölgedeki çalışmalarını engellemeye çalıştığını yazdı.

Haberde, bölgede ileriki dönemin bölge için kritik önem taşıdığına dikkat çekilerek, hayvan besicilerinin hastalığın ciddiyetini yeterince kavrayamadığı ifade edildi.

Gazete ayrıca, şap hastalığının kıyafetler aracılığıyla dahi bulaşabileceğine işaret ederek, buna rağmen çok sayıda kişinin toplu halde bir araya gelmesinin endişe yarattığını belirtti

Habere göre yetkili birimler, gazeteye yaptıkları açıklamada, tek olumlu unsurun virüsün ilgili ağılda aktif evrede tespit edilmesi olduğunu kaydetti. Yetkililer, sıkı tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi halinde biyogüvenlik riskinin sınırlandırılabileceğini de ifade etti.

Gazete, hedefin Pahna bölgesindeki yaklaşık 40 ağılın korunması ve yeni itlafların önüne geçilmesi olduğunu yazdı.

Bölgede dün yaşanan gerginliğin, hem hayvan besicilerinin toplu şekilde bir araya gelmesi hem de Veterinerlik Dairesi çalışanlarına yönelik saldırılar nedeniyle, zaten zor olan durumu daha da kötüleştirdiği belirtildi.

Gazete dünkü olaylar çerçevesinde çekim yapmak isteyen Rum Devlet Radyo Televizyonu RİK’in ekibiyle de gerginliğin yaşandığını, hayvan besicilerinin, gazetecilere yönelik tehditte bulunduğunu yazdı.

Hayvan besicilerinin ilk başta, Veterine Dairesi yetkililerinin programlı bir şekilde numune almasına rıza gösterdiğini yazan gazete, ilk iki çiftlikte numune alma sürecinin normal bir şekilde yerine getirildiğini, üçüncü çiftlikte ise olayların değiştiğini, hayvan besicilerinin yolu kestiğini ve Veterinerlik Dairesi ekiplerinin engellendiğini belirtti.

Numune alan iki kadın personelin, çalışmalarını tamamlamasının ardından ağıldan ayrılmaya çalışırken önlerinin kesildiğini yazan gazete, yolu kesen hayvan besicilerinin daireye ait arabaların anahtarlarını aldıklarını ayrıca numunelere de zorla el koyduklarını kaydetti.

Gazete gerilim sırasında fiziki saldırıların da yaşandığına dikkati çekti.

Habere göre, polis olayla ilgili araştırma başlatırken çeşitli ifadelere başvurdu.

Gazete ayrıca yaşanan olayların ardından, hayvan besicilerinin, hastalığın görüldüğü çiftlikten yeni örnekler alınmasıyla birlikte salı gününe kadar herhangi bir itlafın yapılmaması talebinin kabul edildiğini yazdı.

Habere göre hayvan besicileri, taleplerinin karşılanmasının ardından bölgedeki engellemeleri kaldırdı.