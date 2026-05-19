Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs’ta konuşlandırdığı F-16 savaş uçaklarını dönüşümlü ancak kesintisiz şekilde adada tutma kararı aldığı bildirildi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT’nin haberine göre, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, F-16 savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’taki varlığının sürekli devam etmesine karar verdi. Bu kapsamda pilotlar ve savaş uçaklarının dönüşümlü olarak adada görev yapacağı belirtildi.

Haberde, kararın pazartesi günü gerçekleştirilen Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi (Kysea) toplantısında alındığı ve savaş uçaklarının Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü üzerinden rotasyonla görev yapmayı sürdüreceği ifade edildi.

Yunan gazetesi Proto Thema ise, Baf’ta iki F-16 savaş uçağının konuşlandırılacağını yazarken, Yunan fırkateyni Elli’nin de Kıbrıs açıklarında görevine devam ettiğini aktardı.

Yunanistan’ın, Orta Doğu’daki savaşın başlamasının ardından Güney Kıbrıs açıklarına ilk askeri unsurları gönderen ülkelerden biri olduğu belirtilirken, Kimon ve Psara isimli fırkateynlerin daha önce bölgeye sevk edildiği, Elli fırkateyninin ise halen bölgede bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, Kysea toplantısında Yunanistan’ın Karpathos Adası ile Batı Trakya’daki Didymoteicho bölgesinde konuşlu bulunan iki Patriot hava savunma sistemi bataryasını geri çekme kararı aldığı da bildirildi.

Söz konusu Patriot sistemlerinin mart ayında bölgeye konuşlandırıldığı anımsatılırken, özellikle Türkiye sınırındaki Meriç Nehri yakınında bulunan Didymoteicho’daki konuşlandırmanın Ankara’da dikkat çektiği ifade edildi.

Yunan tarafının ise o dönemde sistemlerin İran kaynaklı olası tehditlere karşı Bulgaristan’ın korunması amacıyla yerleştirildiğini savunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, mart ayında İngiliz Akrotiri Üssü’nün İran yapımı bir insansız hava aracıyla hedef alınmasının ardından hem Yunanistan’ın hem de Türkiye’nin Kıbrıs’a F-16 savaş uçakları gönderdiği kaydedildi.

Bu kapsamda Türkiye’nin de altı F-16 savaş uçağını Ercan Havalimanı’na konuşlandırdığı ve uçakların halen bölgede bulunduğu belirtildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Türkiye’nin F-16 konuşlandırmasının hukuki dayanağını sorgulayarak, Türkiye’nin söz konusu uçakları “ülke dışındaki saldırı amaçlı faaliyetlerde” kullanmasının yasak olduğunu öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zochiou ise Yunanistan’ın askeri konuşlandırmasının “tamamen savunma amaçlı” olduğunu savundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye’nin konuşlandırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “KKTC’nin güvenliğini düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’ın da Kıbrıs çevresine deniz unsurları gönderdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da konuya ilişkin değerlendirmesinde, ada çevresindeki denizde “neredeyse boş yer kalmadığı” yönünde ifadeler kullandığı aktarıldı.