5 Şubat tarihinde müşteki genç kız tarafından yapılan şikayetin hemen ardından ortadan kaybolan zanlı O.Ç.’ye yardım ettiği, polisin bulmaması için sakladığı ve cep telefonunu yok eden A.Ç., tutuklanarak bugün İskele Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

‘Suçu örten’ suçlaması ile aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı A.Ç., teminata bağlanarak serbest kaldı.

Müştekinin geçtiğimiz hafta yaşadıklarına ilişkin yaptığı şikayet doğrultusunda baba O.Ç., sırra kadem basmıştı. Yapılan soruşturmada ülkede çalışma izinli olarak bulunan zanlı babanın işletmesi olduğu ve çocukları ile çalıştığı ortaya çıktı. Yaşanan tüm olaylardan haberdar olan abi A.Ç.’nin şikayetin ardından babasını polise teslim etmediği cep telefonunu da saklayarak iz kaybetmeye çalıştığı tespit edildi.

Polis baba ve oğulun 2023 yılında ‘Müstahdem tarafından sirkat’ suçundan teminatlı olduklarını belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlının ileride davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 250 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 1’er milyon TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.

Kaynak: Haber Kıbrıs