Bunlar da ilginizi çekebilir

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Polis, zanlının 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgahları içerisinde kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle, 268 promil alkolün etkisi altında eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, daha sonra ikametgahlarının dışına çıkıp makul mazereti olmazken, bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.