Polisin açıklaması şöyle:

12.12.2024 tarihinde, Girne’de, Alsancak’ta, Boğazköy’de ve Ziyamet’te kamuya açık yerlerde, T.A.(E-51) 211 miligram alkollü içki tesiri altında, H.N.(E-43) 295 miligram alkollü içki tesiri altında, Y.E.Y.(E-29) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve U.U.Y. (E-44) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.