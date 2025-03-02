Lefkoşa’da M.Ü.(E-30) 269 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu eğlence mekanı içerisinde; Girne’de Füze Sokak üzerinde, N.K.(E-26) (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş bir vaziyette makul mazeretleri olmaksızın; Gazimağusa’da Akyar Sınır Kapısı’nda K.B.(E-53) ise 183 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada kimlik veya seyahat belgeleri yanında olmadığı için GKRY Bölgesine geçiş yapabilmesi için kendisine işlem yapılmadığı gerekçesi ile yüksek sesle bağırıp çağırıp suretiyle rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.