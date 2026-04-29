Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde şans oyunları sektörünün turizmdeki yerinin tartışıldığı panelde konuşan Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek, sektörün katkısını rakamlarla ortaya koydu.

Sektörle ilgili bürokratların yeterli bilgi sahibi olmasını beklediklerin ancak böyle bir yapılanmanın bulunmamasının sıkıntılarını yaşadıklarını kaydeden Sarıçiçek, buna rağmen sektörün her geçen gün ekonomiye verdiği katkının artarak devam ettiğini kaydetti.

Casino sektörünün KKTC ekonomisi içerisindeki ekonomik hacminin 1.5 milyar dolar olduğunu vurgulayan Ayhan Sarıçiçek, sektörün çarpan etkileriyle ekonomiye verdiği katkının çok daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Casinoların kattığı ivme olmasaydı, Türkiye’den olan uçak seferlerinin sayısı ve birçok noktaya olan uçuşların gerçekleşemeyeceğini ifade eden Sarıçiçek, casinoların yılda 600 bin yolcunun biletini keserek ülkeye getirdiğini açıkladı.

Casinoların devlete ve kurumlara ödediği vergi ve harçların yıllık 220 milyon dolara ulaştığının altını çizen Ayhan Sarıçiçek, yerel tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarına ödenen yıllık meblağın 250 milyon doları aştığını vurguladı.