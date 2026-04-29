Bakan Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, tüm işverenlerimize ve iş dünyamıza samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum.

1 Mayıs; yalnızca takvimde yer alan bir gün değil, emeğin, alın terinin, üretimin ve toplumsal dayanışmanın simgesidir. Bu anlamlı gün, ülkemizin kalkınmasına katkı koyan her emekçinin onurlandırıldığı özel bir gündür.

Bu çerçevede, acil ve zorunlu hizmetler dışında kalan işyerlerimizin 1 Mayıs günü gönüllülük esasıyla faaliyetlerine ara vermelerini, çalışanlarına bu günü gerçek anlamıyla bayram olarak yaşatmalarını istiyoruz.

Çünkü inanıyoruz ki; yılda bir gün, emeğe saygıyı yalnız sözle değil, uygulamayla da göstermek mümkündür.

Bir günlüğüne kepenklerin emeğe saygı için kapanması; üretimin değerini azaltmaz, aksine emeğin değerini yüceltir. Bu yaklaşım, çalışan ile işveren arasındaki aidiyet duygusunu güçlendirecek sosyal dayanışmayı büyütecek ve 1 Mayıs'ın ruhuna anlam katacaktır.

İşverenlerimizin bugüne kadar çalışma hayatına ve toplumsal sorumluluğa gösterdiği duyarlılığı biliyoruz. Aynı hassasiyetin 1 Mayıs'ta da gönüllü bir destekle ortaya konulacağına inanıyorum.

Öte yandan İş Yasası’nın 40. maddesine göre, resmi tatil ve anma günlerinde çalışanların tatil yapma hakkı vardır. Eğer 1 Mayıs ve diğer resmi tatil günlerinde çalışılıyorsa, çalışanlara yasal olarak ücretlerinin iki katı ödenmesi ilgili yasal mevzuat gereği zorunludur. Bu çerçevede, bu uygulamaları yerinde görmek ve takip etmek için 1 Mayıs’ta sahada olacağız.

İşverenlerimizin, çalışan haklarına saygı göstererek ve yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek sorumlu bir yaklaşım sergileyeceğine inanıyoruz.

Gelin bu yıl 1 Mayıs'ı yalnızca kutlanan değil, hissedilen bir gün yapalım. Gelin emeğe bir günlüğüne birlikte saygı duruşunda bulunalım.

Bu çağrı; üretime karşı değil, emeğin kıymetine verilen değerin ortak ifadesidir.

Tüm işverenlerimizi, bu anlamlı günde bu gönüllü dayanışmaya katkı koymaya davet ediyorum.’’