39 ülkeden kadın ve erkek modellerin katıldığı finalin jüri başkanlığını Ali Durgut yaptı.

Ünlü Manken Tuğba Özay ve Mehmet Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada KKTC adına podyumda yer alan Ali Sarıkaya ikincilik ödülünün yanı sıra üç ödülün sahibi oldu.

15 kişilik uluslararası jürinin yanı sıra, Türkiye’den moda ve sanat camiasından 10 kişilik jürinin eşlik ettiği finalde Ali Sarıkaya elde ettiği ikinciliği yanı sıra Mister Best Physique, Top Model of Universe Best Fashion Icon ve Top Model of Universe Best Formal Wear ödüllerinin de sahibi oldu.