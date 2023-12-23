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Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından, polise mukavemet, darp ve hakaret suçlarından adliyeye sevk edildi.

Taş ve eşi Meltem Taş’ın polise mukavemet göstermesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Olay dün gece yaşandı. Bir barda eğlenen Atilla Taş, dışarı çıkarılmak istendi. İşletme sahipleri olayın büyümesi üzerine polis çağırdı.

Şarkıcı Atilla Taş, Beşiktaş’ta bir barda karıştığı olay sonrası çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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