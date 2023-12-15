The Hill gazetesinin aktardığına göre, NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini gezegene ve uydusuna ilişkin yeni bilgiler elde etti. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, Satürn'ün uydularından Enceladus'ta hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladıklarını belirtti.

'Yaşam için temel gereklilikleri karşılıyor'

Araştırmacı Jonah Peter, Satürn'de yaşam olasılıklarına yönelik, "Enceladus yaşam için temel gereklilikleri karşılıyor gibi görünüyor. Çalışmamız, Enceladus'un yaşamın yapı taşlarını oluşturmak ve yaşamı sürdürmek için gerekli moleküllerden bazılarına ev sahipliği yaptığına dair kanıt sağlıyor" ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, 'Nature Astronomy' dergisinde yayımlandı.