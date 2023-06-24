Yazılı açıklamasına göre bir televizyon programına katılan Savaşan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Savaşan, bu seçimde istikrarın oylanacağını belirterek, “UBP adayı Ali Başman’ın bu seçimi kazanacağına kesin gözüyle bakılabilir. Karşımızda CTP adayı var. CTP adayı ortaya tutarlı bir görüş koyamıyor. KKTC için ne yapmak istediklerini anlatmayı başaramadılar. Ali Başman’ın seçilmesi ile birlikte meclisteki milletvekili sayımız 25’e ulaşacağına göre UBP olmadan hükümet oluşturulması veya erken seçim kararı alınması da mümkün olamayacaktır. Bu durum bize üç önemli yıl kazandıracak, programa dayalı icraat yapılması için daha uygun bir zemin yaratacaktır. KKTC halkı bu seçimden kazançlı çıkacaktır” diye konuştu.

Ali Başman dışında herhangi bir kişinin milletvekili seçilmesi sonucunu da değerlendiren Ahmet Savaşan, “Ali Başman dışında herhangi bir kişinin milletvekili seçilmesi, muhalefetin üç yıl daha erken seçim çağrısı yapmasını ve siyasetini bunun üzerinden sürdürerek ülkede pek çok konuda çatışmanın artması ve kaosun ortaya çıkması sonucunu doğuracaktır. İnsanımızın bu gerçekleri göreceğine, iradesini de buna göre şekillendireceğine ve kaosa izin vermeyeceğine inanıyorum” dedi.