Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı (GHTC),UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın sadece gelenek değil, aynı zamanda güncel talepler etrafında her gün yenilenen bir mücadelenin adı olduğunu belirtti.

Savaşan, 1 Mayıs'ın barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günü olduğunu belirterek, “1 Mayıs sadece gelenek değil, aynı zamanda güncel talepler etrafında her gün yenilenen bir mücadelenin adıdır. Bugün küreselleşmenin yarattığı ağır sorunlara ve tahribata karşı, bir başka seçenek için, çağdaş çalışma standartlarının ve sosyal hakların küreselleşmesi yolunda çok önemli bir simgedir 1 Mayıs” ifadelerini kullandı.

Savaşan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın dört bir yanında, sağlık, turizm, tarım, ticaret, hayvancılık, eğitim ve diğer bütün alanlarda hizmet veren emekçilerin, sosyal ve ekonomik hayatımızdaki önemini içtenlikle selamlıyorum. Dünyanın, haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir yere dönüşmesini diliyorum. Her kesimde üreten, geliştiren ve hizmet sunan, harcadığı enerji ve döktüğü alın terleriyle özelde ülkemizin genelde ise dünyanın kalbini oluşturan bütün emekçilerin 1 Mayıs bayramı gönülden kutluyorum”